Друг Нины Дорошиной рассказал о ее жизни перед смертью

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Об отношениях с родственниками и ситуацией в театре «Современник» поделился информацией коллега актрисы. Максим Разуваев считает Дорошину одной из самых востребованных актрис современности.

Друг Нины Дорошиной рассказал о жизни актрисы перед смертью. Максим Разуваев подтвердил, что актриса переписала свое имущество на родного брата. Также у Нины Дорошиной не было своих детей, и компенсировать избыток опеки она могла на племяннице, которую очень любила. По словам Максима Разуваева у Нины Дорошиной не было врагов и на творческом пути – ее в театре уважали, а к ее словам прислушивались.

«26 лет назад я пришел в театр «Современник», и так получилось, что последние роли Нины Михайловны были связаны со мной», –сообщил 46-летний актер.

К слову, в Москве 21 апреля умерла на 84-м году жизни звезда фильма «Любовь и голуби». Нина Дорошина была советской и российской актрисой театра и кино, ее признали народной артисткой РСФСР.