The Guardian составили список самых грустных сцен в кино

Сегодня, 05:45

Критики назвали 10 самых грустных сцен в истории кинематографа. В список входят даже мультфильмы.

Специалисты «The Guardian» решили составить список десяти фильмов, эпизоды из которых заставят каждого пустить слезу. Один из журналистов включил в список эпизод из анимационного фильма «История игрушек - 2». Им оказалась песня героини Джессии о том, как хозяйка о ней забыла. Критик отметил, что только став отцом, понял значение песни. Оказалось, что в ней речь идет не о том, как дети боятся, что их забудут родители, а наоборот – родители боятся того, что станут ненужными своим детям.

https://youtu.be/ElhbTsKsros

В список попала и комедия «Клик: с пультом по жизни». Казалось бы, что может быть грустного в фильме такого жанра, но финальная сцена, где главный герой умирает, не может не тронуть сердца зрителей.

https://youtu.be/ydZ0rFwopas

Еще один из критиков, Бенджамин Ли, посчитал нужным внести в список сцену танца главных героев из фильма «Ешь, молись, люби». Журналист отметил, что эпизод до сих пор оказывает на него сильное влияние, и каждый раз при просмотре у него возникает чувство, будто его переехал автобус. В топ-10 грустных сцен из фильмов были включены следующие киноленты: «Приключения Паддингтона – 2», «Крамер против Крамера», «Побудь в моей шкуре», «Оптом дешевле – 2», «Манчестер у моря», «Чужая».

https://youtu.be/uvXCQT1wKS0

Напомним, что ранее другим издательством был сформирован список самых драматических фильмов о зомби-апокалипсисе, в который вошли такие известные ленты, как «Тепло наших тел», «Вопль», «Зараженная», «Новая эра Z» и другие.