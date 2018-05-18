Документальный фильм: Уитни Хьюстон изнасиловала сестра

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Ленту под названием «Уитни» презентовали на кинофестивале в Каннах. Режиссером выступает Кевин Макдональд, трейлер оценили более 6 тысяч пользователей.

Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года в отеле Лос-Анджелеса, на тот момент ей было всего 48 лет. Согласно результатам экспертизы, в крови легендарной певицы нашли кокаин, спровоцировавший сердечную недостаточность.

В документальном фильме «Уитни» режиссер рассказал страшные моменты из жизни звезды. Оказывается, в детстве ее изнасиловала двоюродная сестра Ди Ди Уорвик, привлекшая к надругательствам Гэри Хьюстона, сводного брата Уитни. Известно, что родственница страдала от наркомании и умерла в 63-летнем возрасте в 2008 году. О такой страшной тайне Кевину Макдональду рассказали близкие Хьюстон.