Критики: "Дэдпул-2" вышел смешнее первого

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17 мая в российском прокате появится второй "Дэдпул". Первая же часть оказалась наиболее кассовой и получила рейтинг, предназначенный только для взрослой аудитории.

Сюжет картины сосредоточился вокруг жизни хамоватого наёмника, а не обычных марвеловских секс-символов, а именно харизматичного Тора либо же идеального во всём Капитана Америки. Уилсон был окружён также не типичными персонажами. Работа над сиквелом началась в середине прошлого года. Тим Миллер решил покинуть кресло режиссёра по причине разногласий с главным героем Райаном Рейнольдсом. По словам команды, уход Миллера никак не повлиял на "Дэдпул".

Многие критики сообщили, что сиквел обошёл оригинал, "Дэдпул-2" вышел даже смешнее первого. В общей сложности вторая часть картины похожа на первую, она стала более смешной, но и ироничной. Даже сами герои смеются над собой, когда понимают свою работу на съёмочной площадке.