Кинокритики опубликовали топ фильмов про зомби

Вчера, 23:02

Кинокритики определились с десяткой лучших драматических фильмов про зомби-апокалипсис.

Несмотря на то, что уже весь мир насытился фильмами о ходячих мертвецах и никого уже не удивляют последние части "Обители зла", критики портала Vulture все же постарались порыться в этой огромной куче триллеров про "зомбарей" и достать оттуда что-то действительно стоящее и хоть как-то отличающееся от остальных ужастиков про зомби.

В топ вошел фильм с сюжетом о любви между девушкой и зараженным "Тепло наших тел", мистический хоррор "Вопль" от южнокорейского кинематографа, американская постапокалиптическая драма "Зараженная" главную роль в которой сыграл Арнольд Шварценеггер и "Оно приходит ночью" с Райли Кио из "Безумного Макса".

Также в топ вошли "Третья волна зомби" с Эллен Пейдж, "Новая эра Z", "Тут одна", "Голодные Z" и американский зомби-хоррор "От этого песок становится красным", вышедший в 2016 году.