Съемки сериалов «Метод‑2» и «Стрельцов» пройдут в Москве

Сегодня, 20:56

Кинокомиссия в ходе третьего заседания в столице согласовала съемки фильмов в пределах города. В список попали картина о маньяке-следователе и убийцах с Константином Хабенским, и фильм про советского футболиста Эдуарда Стрельцова.

Сегодня в Москве состоялось очередное заседание Московской кинокомиссии во главе с заместителем главы города по вопросам социального развития Леонидом Печатниковым с участием представителей от всех городских и федеральных структур, режиссерами и продюсерами кинокартин, которые планируют снимать в столице. В ходе обсуждения все 7 картин получили разрешение на съемку в столице. В связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, некоторые фильмы частично доработают после завершения мундиаля.

В число поддержанных комиссией работ попали фильм Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», «Она» режиссера Марии Агранович, «Ревность» режиссера Нигина Сайфуллаева, «Полярный-17» режиссера Константин Статский, продолжение сериала «Между нами девочками-2» режиссера Алексей Кирющенко, "Стрельцов" Ильи Учителя, и «Метод-2» режиссера Александра Войтинского, первый сезон которого был назван самым кровавым фильмом в отечественном кинематографе.