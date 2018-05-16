В YouTube опубликовали новый трейлер "Миссия невыполнима: Последствия"

Сегодня, 14:56

15 мая Paramount Pictures опубликовала на YouTube трейлер нового фильма "Миссия невыполнима: Последствия". Пользователи уже в предвкушении кинокартины.

Вчера студия Paramount Pictures на своем канал опубликовала новую часть известной франшизы "Миссия невыполнима". Главная роль в боевике досталась Тому Крузу. Фильм обещает порадовать зрелищными спецэффектами и жестким экшеном.

Интернет сообщество возлагает надежды на блокбастер, ведь "Миссия невыполнима" славится не только своим зубодробительным сюжетом, но и великолепным музыкальным сопровождением.

Ранее сообщалось, что во время выполнения одного из трюков Том Круз сломал лодыжку, поэтому съемки кинокартины были приостановлены на полтора месяца.