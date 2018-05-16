10-летняя школьница из Челябинска снимется в фильме Disney

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Кандидатуру Софии, сыгравшую героиню из сказки Александра Пушкина, утвердили Федор Бондарчук, Владимир Грамматиков и Андрей Мерзликин. Маленькая россиянка сыграет в картине «Счастье - это…».

10-летняя София из Челябинска давно мечтала стать актрисой и, когда появилась информация о кастинге Disney, сразу приняла решение поучаствовать. Родители школьницы сняли ее в нескольких образах героинь из сказок Александра Пушкина. Девочка показала талантливую игру, представ в качестве сватьей бабы Бабарихи, злой царицы и ее зеркала.

Disney снимет фильм под названием «Счастье - это…», но сюжет пока не раскрывается. Ожидается, что съемки стартуют уже в этом году. В скором времени София поедет в Москву осуществлять свою мечту.