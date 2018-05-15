«Дело Собчака» создатели переведут для иностранной аудитории

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Фильм о первом мэре Санкт-Петербурга создадут в западной версии. Об этом объявила режиссер Вера Кричевская.

Документальный фильм «Дело Собчака», который рассказывает о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, будет презентован в России 12 июня. Режиссер киноленты Вера Кричевская сообщила, что началась работа над версией фильма для иностранцев. Кричевская отметила, что закончить работу над новой версией они планируют осенью, а также очень надеются, что картина вызовет интерес у западной аудитории, ведь в ней раскрываются многие события современной России.

По словам режиссера, основным отличием второй версии фильма от основной будет отсутствие чрезмерной детализации, но более обширное пояснение политических событий.

Напомним, что Ксения Собчак, на презентации фильма, рассказало об основной цели киноленты. По ее словам, у многих неправильное или размытое впечатление об ее отце. «Дело Собчака» должно рассказать правдивую историю об ее отце и отразить масштабы его личности. Драма расскажет историю дружбы и предательства.