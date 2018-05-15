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Просмотреть интригующее видео можно на официальном сайте лейбла «Газгольдер». Рэпер из Ростова сыграл одну из ролей в фильме и стал композитором.

Трейлер криминальной драмы «Клубаре» с Бастой появился в Сети. Поклонники в прокате ленту увидят с 11 октября. Режиссером фильма стал Иван Курский. В криминальной драме также сыграли роли Стычкин и Чаруша. «Клубаре» с Бастой расскажет историю парня, судьба которого зависла между тюрьмой, смертью и шансом сорвать реальный джекпот. Трейлер набрал 27 тыс. просмотров в Сети, а его выход в свет стал настоящим подарком для любителей.

Судя по тому, что трейлер демонстрирует красоту и широту съемок криминальной драмы, ее выход осень станет сенсацией. Эксперты уверенны, что «Клубаре» сможет посоревноваться за лавры победителя на международных конкурсах и фестивалях.