В Москве госпитализирована звезда фильмов «Брат-2» и «Сёстры» Дмитрий Орлов

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Как сообщают источники, у знаменитости обнаружили серьёзное заболевание. В скором времени ему предстоит перенести сложнейшую операцию.

В Москве экстренно госпитализирована звезда фильмов «Брат-2» и «Сёстры» Дмитрий Орлов. По некоторым данным, его доставили в одну из московских клиник, где оказывают необходимую медицинскую помощь. О том, что именно обнаружили у актёра, ничего не известно, однако осведомлённые источники в окружении Орлова утверждают, что у него диагностировали серьёзное заболевание. Медикаментозное лечение и терапия в данном случае, по мнению врачей, недостаточны, в связи чем уже в ближайшие месяцы звезде понадобится операция. Будут ли её делать в Москве или за границей, не известно. Информация о состоянии Дмитрий уточняется. Напомним, что широкой аудитории актёр известен по ролям в фильмах «Брат-2», «Сёстры», «Небо, самолёт, девушка», «Слуга государев», а также «Первый после Бога».

Ранее мы писали, что на 33-м году жизни умер актёр «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат. Позже стало известно, что его похоронят в Подмосковье.