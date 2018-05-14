«Высоцкий не стал бы Жегловым»: Садальский поведал о закулисье «Место встречи изменить нельзя»

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Популярный советский сериал «Место встречи изменить нельзя» недавно справил свой юбилей – 40-летие с начала съёмок. По этому случаю актёр Станислав Садальский, также в своё время сыгравший в нём, поведал подробности закулисья легендарного кино. Так, он сообщил, что Владимир Высоцкий мог в фильме вообще не появиться, как сообщает «Версия.Инфо».

«Место встречи изменить нельзя» первоначально основывалось на романе «Эра милосердия», и авторам этого произведения, Георгию и Аркадию Вайнерам, хотелось видеть Жегловым другого актёра. Писатели настаивали на кандидатуре Сергея Шакурова. Режиссёра фильма Станислава Говорухина это, однако, не устраивало, поскольку ему казалось, что справится лучше Владимир Высоцкий.

Произошёл очень серьёзный скандал, в ходе которого Вайнеры проиграли. Тогда по их настоянию фильм переменил названия, а их самих не стало в титрах. Картина «Место встречи изменить нельзя» сильно отступила от сюжета романа в пользу задумки, совместно сделанной Говорухиным и Высоцким. Спустя 15 лет у них же появилось желание сделать новую часть, но уже не вышло, поскольку большая часть актёров не смогли принять участие. По мнению Станислава Садальского, это и хорошо, так как он лично в продолжении ничего хорошего не видел.