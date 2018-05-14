Бенедикт Камбербэтч готов отказаться от роли в поддержку феминизма

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Звезда сериала «Шерлок» готов пожертвовать лучшей ролью, если работа его партнерши на площадке будет вознаграждена меньшим гонораром.

Западные СМИ сообщили, что 41-летний актер из Великобритании Бенедикт Камбербэтч бросил вызов современной киноиндустрии во имя гендерного равенства. Любимый зрителями Шерлок Холмс решительно настроен на борьбу с недооценкой вклада женщин в работу на съемочной площадке и намерен пресекать все случаи, когда партнерши получают меньше, чем их коллеги. Камбербэтч призвал других актеров добиваться справедливости посредством квот и равных гонораров.

В своем бойкоте актер руководствуется принципами феминизма и в организованном им продюсерском центре SunnyMarch. Он с гордостью заявляет, что в этой организации лишь он и его бизнес-партнер Адам Экланд разбавляют женский коллектив.

Издания отмечают, что движение за гендерное равноправие в последнее время приобретает все большую популярность и распространение. За права женщин вступаются также Райан Гослинг, Дэниэл Рэдклифф, Уилл Смитт и другие популярные актеры.