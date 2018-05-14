Стал известен следующий фильм Николаса Кейджа

Сегодня, 05:15

Звезда Голливуда продолжит актёрскую карьеру, несмотря на недавние заверения о намерении заняться исключительно режиссёрским направлением деятельности.

Следующим фильмом Николаса Кейджа станет мистический постапокалипсис под названием «Заключенные страны призраков». Режиссёром картины выступит японский хардкор-визуал Сион Соно. Последний известен благодаря работе над совершенно непохожими друг на друга лентами. В числе таковых можно выделить гангстерский хип-хоп мюзикл «Клан Токио» и антимелодраму «Холодная рыба».

Для Соно «Заключённые» станут первым фильмом, полностью снятым на английском языке. В центре сюжета – поиски героем Кейджа таинственной исчезнувшей девушки в загадочном мире, где ему будут противостоять странные и весьма агрессивные существа. Когда картину намерены выпустить в прокат, неизвестно. Стоит отметить, что не так давно Кейдж говорил, что планирует приостановить актёрскую карьеру и сосредоточиться на режиссёрской работе.

Ранее мы писали, что звезда серии фильмов «Такси» французский актёр Сами Насери снимется в российском фильме о гангстерах. Сюжет картины пока не раскрывается.