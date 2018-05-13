Почти слепой 95-летний создатель комиксов Marvel снимет кино про космический отель

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Стэн Ли признаётся, что сейчас его самочувствие стало намного хуже. Создатель Человека-паука, Халка, Фантастической четвёрки, Железного человека, Тора, Людей Икс и многих других персонажей признался, что читать он уже не может, а все записи за него делает ассистент.

По словам 95-летней звезды комиксов и кино, он уже даже газету или книгу не может прочесть. Для него утрата способности читать стала самой большой потерей в жизни.

Стэн Ли поясняет, что все его идеи теперь записывает на бумагу ассистент. Таким образом, даже в столь почётном возрасте он продолжает творить.

Несмотря на проблемы со зрением, у автора есть ещё проблемы и с сердцем. Однако несмотря на всё это, Стэн Ли планирует ещё и сняться в четырёх фильмах по мотивам его комиксов.

Кроме того, в скором времени на экраны выйдет экранизация комикса Стэна Ли. Называется он «Последняя надежда». Его автор написал ещё в 70-х года. Сюжет картины будет такой – женщина получила в наследство космический курорт. Фильм снимут в жанре научно-фантастической комедии. Предполагается, что он будет нацелен в первую очередь на Китай.