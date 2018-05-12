Fox закрыл телесериалы "Бруклин 9-9" и "Последний человек на Земле"

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Как уверяют критики, это произошло по причине недостающих рейтингов в рамках проектов. "Бруклин 9-9" длился 5 сезонов, "Последний человек" - 4.

Руководство канала Fox приняло решение закрыть данные комедии. В "Бруклине 9-9" рассказывается про жизнь 99-го полицейского отдела в городе Бруклин. В "Последнем человеке на Земле" повествуется о группе людей, которые остались в живых в результате смертоносного вируса, поразившего Землю. В данном случае стоит отметить, что "Бруклин 9-9" четыре года назад удостоили на две премии, а именно "Золотой глобус" (номинация "Лучший телесериал в комедийном жанре") и "Лучшая мужская роль в комедийном сериале".

Сообщается, что актёры вышеупомянутых сериалов смогут перейти на другой телеканал. Есть предположения, что продолжением "Бруклина 9-9" заинтересовался один из стриминговых сервисов под названием Hulu.