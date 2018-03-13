На 50-м году жизни скончался актер Олег Граф

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Вечером 12 марта ушел из жизни широко известный российский актер Олег Граф. Звезде кинематографа было 49 лет.

О смерти Олега Графа прессе сообщили его родственники. Официальная причина ухода из жизни, время и место похорон пока что неизвестны.

Театральное образование Граф получил в Крымском украинском театре музыкальной комедии и драмы (1991 год). Далее последовал развал СССР, и актер был вынужден переехать на ПМЖ в Москву. В российской столице кинематографист получил дополнительное образование психолога. Преимущественно Граф выступал в спектаклях Театра на Бутырке. В 2013 году началась карьера актера на телевидении. Зачастую ему попадались роли второго плана.