В Интернете появился ролик с поющим на немецком Люке Скайуокере

Вчера, 23:44

В Сети нашелся раритетный ролик с актером из «Звездных войн» Марком Хэмиллом, сыгравшего Люка Скайуокера. В записи слышно, как он поет на немецком языке.

Поклонники киноискусства и легендарной саги сильно удивились увиденному. В небольшом эксклюзивном клипе «Скайуокер», наряженный в желтый комбинезон, удобно расположившись на полумесяце, поет песню, в рядом с ним летают космические корабли.

Не остался в стороне и сам Хэмилл. По его словам, он помнит, как не желал носить этот наряд и как он учил текст на зарубежном языке. Себя он тогда успокаивал, что никто этот ролик, помимо жителей Германии, не увидит. Интернет сохранил клип, и теперь его знает весь мир.

Фанаты «Звездных войн» заметили, что записи нет в числе данных к фильму. В результате они посчитали, что автором «Звездных войн» является немецкая телекомпания ZDF.