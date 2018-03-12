Табакову «Союзмультфильм» посвятит новые серии «Простоквашино»

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Светлой памяти гениального актера Олега Табакова посвятят новые серии мультсериала «Простоквашино». Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщили об этом сегодня. В первом варианте кот Матроскин говорит голосом Табакова.

Представитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева выразила искренние слова сочувствия в связи со скоропостижной смертью актера театра и кино, заслуженного деятеля культуры Олега Табакова. Слащева рассказала, что «Союзмультфильм» планирует выпуск новых эпизодов популярного мультфильма «Простоквашино».

Поклонники актера ожидают премьеры мультсериала, поскольку это будет память о актере и его творчестве, которое станет историей кинематографии. Дата выхода новых серий еще не анонсирована и остается тайной. Однако представители компании уверяют, что сообщат о премьерных показах всех зрителей заранее.