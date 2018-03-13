Психологи: В кино появляется всё больше крупных планов лиц

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Журнал Cognitive Science сообщает о результатах исследования психологов. Специалисты заметили наличие крупных планов в современном кино. Под прицел попали ленты снятые с 1940 по 2010 года.

Психологи констатировали наличие в современном кинематографе диалогов героев, которые завершаются крупным планом выразительного лица молчащего человека. Такой ход предпринимают специально, чтобы обратить внимание зрителя на мысли и чувства персонажа. Эти результаты стали доступны после анализа фильмов снятых 1940-2010 годов.

В середине века операторы показывали фигуру от колен до головы, сейчас - от плеч. Также в сценах кино появляется все больше диалогов. При этом общее количество крупных планов лиц осталось с сороковых годов примерно на том же уровне, даже слегка уменьшилось.