Вышел первый тизер фильма Паоло Соррентино о Сильвио Берлускони

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В Интернете появился тизер к киноленте Паоло Соррентино о Сильвио Берлускони. Студия Universal Pictures сняла новый трейлер к фильму «Loro».

Об идее снять фильм о экс-премьер-министре Италии и создателе партии «Вперед, Италия!» Соррентино сообщил еще осенью 2016. Однако вскоре режиссер рассказал о намерении прекратить съемки, так как не всегда можно снять то, что у создателя в голове.

Название фильма интерпретируется как «Они» или «Золото». Режиссер не хотел критиковать политика, у него просто была идея снять мир магната и владельца ФК «Милан» изнутри.

Первостепенную роль сыграет Тони Сервилло, кроме него на съемки были приглашены Рикардо Скамарчо, Фабрицио Бентивольо и Роберто Эрлицка. Последний фильм Паоло «Молодой папа», с Джудом Лоу в главной роли. Также актер был награжден «Оскаром» за киноленту «Великая красота».

В России фильм можно будет увидеть осенью 2018 года. Трейлер уже можно увидеть на YouTube.