Netflix купила права на австралийское "Бремя" с Мартином Фрименом

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Американская компания купила права на австралийское "Бремя", главную роль в котором сыграет британец Мартин Фримен.

Официальных данных о стоимости проекта и сделки не предоставляется. Эксперты уверенны, что компания Netflix потратила несколько миллионов долларов. Интересно, что это первый австралийский проект, который приобрела нашумевшая студия. К слову, создатели "Бремени" уже имеют опыт в кинематографе. В 2015 году они сняли хоррор "Бабадук", который также был и в отечественном прокате.

В сюжете лежит постапокалиптическое будущее с зомби. Главный персонаж, роль которого исполнит Фримен, остаётся одним из немногих выживших с маленьким ребёнком. При этом он заражен, всего за 2 дня ему необходимо найти противоядие и спасти своего сына. Первый тизер вышел в 2013 году и сразу же привлёк к себе много внимания. Изначально проект планировался как сериал, но теперь решили выпустить и полнометражный фильм.