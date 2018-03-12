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Иван Краско опасается слепоты после очередной операции

Сегодня, 18:29

Знаменитый киноактер Иван Краско очень обеспокоен своим зрением. Ему предстоит операция на глазах, но он переживает, что все равно может остаться слепым.

Киноактер в свои 87 лет уже перенес целый ряд хирургических операций на глазах, после которых он начинал немного лучше видеть, но через некоторое время снова все возвращалось к обратному исходу. Сам Краско очень переживает, что очередная операция может стать фатальной для его глаз и он останется полностью незрячим.

В настоящее время Иван Краско не может обходиться без посторонней помощи. Он не видит куда даже поставить ногу, постоянно ходит по Петербургу с провожатыми. В диалоге с представителями СМИ он рассказал, что резкое ухудшение зрения уже в феврале. Причиной такого пагубного влияния он считает свет софитов. Ведь в этих лучах киногерою приходилось работать по много часов.


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