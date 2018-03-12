Гафт прокомментировал смерть Олега Табакова

Сегодня, 17:50

Актер Валентин Гафт высказался по поводу кончины народного артиста Олега Табакова, который сегодня был отключен от аппарата жизнеобеспечения, отметив, что он был великим артистом не только в России, но и во всем мире.

Российский актер Валентин Гафт прокомментировал новость о смерти 82-летнего актера Олега Табакова, который скончался сегодня в Градской больнице. Гафт сообщил, что они были хорошими друзьями с Табаковым, и знакомы еще со студенчества, так как были однокурсниками, поэтому ему невероятно тяжело, и не хочется говорить о кончине актера. Он считает, что Табаков будет жить вечно, и молодые актеры должны ориентироваться на его работы, ведь он был великим артистом не только на российской сцене, но и во всем мире.

Напомним, что несколько последних месяцев своей жизни Олег Табаков провел в медицинском учреждении, где перенес оперативное вмешательство, после которого находился в реанимационно-анестезиологическим отделении.