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Кинокритик обосновал победу сериалов над фильмами

Вчера, 21:30

Кинокритик оценил развитие киноиндустрии в мире на сегодняшний день. Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов обосновал негласную победу сериалов над фильмами.

По мнению специалистов, исторический виток развития киноиндустрии дал толчок в культурном развитии многих стран мира. На данный момент в России существуют в зародыше и начинают укрепляться в развитии на уровне мировых вызовов социальной тематики.

«Когда я встречаюсь со школьниками и студентами, они обсуждают со мной «Игру престолов», а вовсе не последние голливудские картины», - сетует Разлогов.

Американская тенденция популярности телевизионных сериалов и их преобладание над фильмами становится нормой для европейских стран, и для России. Зритель предпочтительно начинает вникать в сюжет сериала, надеясь на его большую продолжительность. Темы сериалов избираются людьми интуитивно и в 80% случаев точно, как бы этого хотелось.


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