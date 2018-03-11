Фильм о Путине появился в сети

Вчера, 20:08

Двухчасовой фильм о Путине опубликовали в социальной сети 11 марта. Кинолента принадлежит журналисту ВГТРК Андрею Кондрашову. Видео выложил известный ведущий Дмитрий Киселев.

Документальная лента основана на интервью с Путиным и его друзьями-соратниками, министром обороны Сергеем Шойгу, президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, главой "Роснефти" Игорем Сечиным и др. Стоит отметить, это уже второй по счёту фильм в этом месяце про главу РФ. 7 марта была выложена в сеть кинолента "Миропорядок 2018".

Буквально месяц назад на "Первом канале" начали показ фильма, состоявшего из четырёх частей под названием "Путин". Последняя серия была запрещена к показу по рекомендациям ЦИК после поступивших жалоб на агитацию, которые поступили со стороны других кандидатов на роль президента РФ.