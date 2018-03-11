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В семье попавшего в реанимацию Гаркалина произошла новая трагедия

Сегодня, 16:46

Если верить народной мудрости, «беда не приходит одна». Валерий Гаркалин, попавший в реанимационное отделение клиники с тяжелой формой пневмонии, узнал от близких, что в семье новая трагедия, его теща тоже госпитализирована в больницу.

Известный артист находится в реанимации уже вторую неделю. Его состояние вызывает озабоченность медиков, так как, по их мнению, болезнь была сильно запущена. Дело в том, что Гаркалин известен своим фанатичным отношением к работе и поэтому пытался перенести недуг «на ногах». В результате, пневмония затронула большой процент легких артиста. Дочь Валерия Ника и его коллеги постоянно приходят к больному, однако стараются не рассказывать о его состоянии журналистам.

Что именно произошло с мамой жены Валерия Борисовича, пока тоже не разглашается. Однако, судя по всему, состояние пожилой женщины внушает опасения. Сам Гаркалин в свои 63 года всегда старался держаться в хорошей физической форме. Актер имеет довольно много предложений от ведущих отечественный и зарубежных режиссеров. Болезнь сорвала постановку нового спектакля, где Гаркалин играет с Александром Носиком и Ириной Лачиной.


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