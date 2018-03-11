VistaNews.ru


Александр Ширвиндт рассказал, отчего на самом деле умерла Людмила Гурченко

Сегодня, 08:26

Александр Ширвиндт, спустя семь лет после ухода из жизни Людмилы Гурченко, рассказал, отчего на самом деле она умерла. По мнению актера, его многолетняя близкая подруга просто не захотела, чтобы люди видели ее старой и беспомощной.

Ширвиндт утверждает, что Гурченко ничем не болела кроме гиперболизированного трепетного отношения к своей внешности. Все ее помыслы в последние годы жизни были направлены только на то, чтобы многочисленные поклонники ее таланта помнили Люсю с осиной талией, легко порхающую по театральным подмосткам и съемочным павильонам киностудий. Когда Людмила Марковна заметила необратимость процессов старения, то просто не захотела больше жить.

По мнению Ширвиндта, Гурченко была настолько талантливой актрисой, что сумела убедить даже свой организм в том, что пора остановиться и умереть. Для самого актера, уход Люси, которую он знал много лет, с которой дружил без какого-либо намека на чувственность, явился большим ударом. Вслед за этим умер и его большой друг и партнер Михаил Державин. Александра Ширвиндта поддерживает его жена, с которой он вместе уже 60 лет.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.