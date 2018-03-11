Александр Ширвиндт рассказал, отчего на самом деле умерла Людмила Гурченко

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Александр Ширвиндт, спустя семь лет после ухода из жизни Людмилы Гурченко, рассказал, отчего на самом деле она умерла. По мнению актера, его многолетняя близкая подруга просто не захотела, чтобы люди видели ее старой и беспомощной.

Ширвиндт утверждает, что Гурченко ничем не болела кроме гиперболизированного трепетного отношения к своей внешности. Все ее помыслы в последние годы жизни были направлены только на то, чтобы многочисленные поклонники ее таланта помнили Люсю с осиной талией, легко порхающую по театральным подмосткам и съемочным павильонам киностудий. Когда Людмила Марковна заметила необратимость процессов старения, то просто не захотела больше жить.

По мнению Ширвиндта, Гурченко была настолько талантливой актрисой, что сумела убедить даже свой организм в том, что пора остановиться и умереть. Для самого актера, уход Люси, которую он знал много лет, с которой дружил без какого-либо намека на чувственность, явился большим ударом. Вслед за этим умер и его большой друг и партнер Михаил Державин. Александра Ширвиндта поддерживает его жена, с которой он вместе уже 60 лет.