Дени Вильнёв снимет по «Дюне» целых два фильма

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Известный на весь мир франко-канадский режиссёр и сценарист Дени Вильнёв в своём недавнем интервью рассказал, что он будет снимать по «Дюне» целых два полноценных фильма. Также не исключается, что сами события повествующей истории разделят на две части, как режиссёр хотел сделать с лентой «Бегущий по лезвию 2049».

Во время кинофестиваля Rendez-Vous du Cinema Quebecois поклонники Дени Вильнёва задали много вопросов о съёмках нового фантастического кинофильма «Дюна». В ответ режиссёр заявил, что работа над проектом займёт минимум два года. Кроме того, «Дюну» разделят на две полноценные картины. Необходимо уточнить, что по просьбе Дени Вильнёва также на две части была разделена лента «Бегущий по лезвию 2049». Поэтому общая длительность истории достигала почти четыре часа.

Точно такое же Дени Вильнёв может сделать и с «Дюной». Также не исключается, что история станет трилогией, то есть на свет выйдут сразу три части фильма.

Стоит напомнить, что сценаристом «Дюны» назначили Эрика Рота. Последний писал сценарии к сериалу «Карточный домик», к фильму «Загадочная история Бенджамина Баттона» и к культовой ленте «Форрест Гамп».