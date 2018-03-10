Жителей Кировска приглашают на съемки сериала с Охлобыстиным и Пореченковым

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На киносъемки сериала «Полярный-17» с Охлобыстиным и Пореченковым приглашают жителей Кировска для массовки. Ранее стало известно о том, что «Мосфильм» одобрила Кировск в качестве места для съемок для сериала.

Съемки будут проходить с 20 марта по 20 апреля. Главное место в сериале займут такие известные актеры, как Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков. Режиссером сериала «Полярный-17» стал Константин Статский, который также снимал известные сериалы: «Мажор», «Мост», «Как я стал русским».

Недавно на просторах Интернета было размещено объявление, в котором говорится, что съемочная группа ищет массовку в лице мужчин, пенсионеров, детей и творческих коллективов. Встреча с актерами на съемках начнется 11 марта с 12:00 до 15:00, а позже еще и 15 и 16 марта до 19:00 во дворце культуры города.