57-летний Хью Грант стал отцом в пятый раз

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57-летнийй Хью Грант стал отцом уже в пятый раз. Об этом счастливом событии в жизни актёра случайно рассказала его бывшая возлюбленная Элизабет Херли. С последней Хью Грант кстати прожил 13 лет, но сейчас они просто хорошие друзья.

О том, что Хью Грант встречается с Анной Эберстейн, стало известно ещё в 2014 году. Новорожденный ребёнок стал для пары уже третьим общим. Анна уже родила в 2012 году сына Джона, а в 2015 году на свет появилась девочка, чьё имя не известно и в наше время.

Информацию о том, что у Хью Гранта родился пятый ребёнок, рассказала случайно в одном из интервью на телешоу Элизабет Херли. Она встречалась с актёром целых 13 лет, но сейчас у них только хорошие дружеские отношения.

Кроме трёх детей от Анны Эберстейн, у Хью Гранта также есть ещё два ребёнка, которые появились на свет от предыдущего романа знаменитости. Работница одного из китайских ресторанов Тинлан Хонг родила актёру девочку Табиту и мальчика Феликса.