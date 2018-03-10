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Актёра Ивана Жидкова срочно госпитализировали врачи. Как оказалось, у мужчины токсическое отравление. Информацию об этом сообщил сам артист на своей официальной странице в Instagram.

Сейчас Иван Жидков всё ещё продолжает находиться в больнице на лечении. Если верить его словам о причинах отравления, то это последствия чрезмерного употребления лекарственных препаратов. Однако это не точные данные, более подробную информацию озвучат лечащие врачи актёра после экспертизы.

Жидков признаётся, что волновать поклонников не хотел, поэтому рассказывать о своей болезни и не стал. Но спустя несколько дней больничного режима, Иван решился рассказать обо всём в Instagram.

Актёр даже постарался успокоить поклонников заявив, что его лечение в медицинском учреждении не повлияет на предстоящий завтрашний концерт.

Подписчики же в своих комментариях пожелали Жидкову скорейшего выздоровления.