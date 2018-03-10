«Смешарики» стали участником анимационного фестиваля в Токио

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«Смешарики» в своей полнометражной версии стали участником ежегодного анимационного фестиваля, проводимого в Токио. Сообщение об этом сделала Диана Юринова, являющаяся вице-президентом в ГК «Рики».

Она сообщила, что в Японии состоится показ третьего полнометражного фильма, повествующего о «Смешариках». Два первых уже являлись участниками и лауреатами множества конкурсов.

Продолжение называется «Смешарики. Дежавю». В российском широком прокате лента появится 26 апреля. Визит этой картины в Токио является её фестивальным дебютом.

Юринова отметила, что на рынке анимации в Японии очень жёсткая конкуренция. Создатели очередных «Смешариков» надеются, что их новое произведение сможет заинтересовать прокатчиков данной страны.

В «Смешариках. Дежавю» повествуется о том, как его герои решили попутешествовать во времени. Однако случилась ошибка, и они попали в разные эпохи.

В японском переводе Смешарики именуются Кикориками. Показ ленты на токийском аниме-фестивале пройдёт 10 и 11 марта. Полнометражные ленты на фестиваль также привезли аниматоры из Тайваня, Китая и Чехии.

Вручение премий Tokyo Anime Award Festival началось в 2002 году, и они являются в области мультипликации одними из самых престижных.