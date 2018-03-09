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Глафира Траханова не попала на борт самолета в Москву из-за отказа

Сегодня, 20:17

Популярная Глафира Траханова не смогла попасть на борт самолета из-за радикального отказа в регистрации. О таком сюрпризе в праздник 8 Марта она официально заявила на всю страну.

 Киноактриса Глафира Траханова вместе со своим продюсером остались в аэропорту Ульяновска, так как их не допустили к регистрации. Таким образом телезвезда не смогла вернуться в Москву 8 Марта. Это стало необычайным подарком для девушки. Сотрудники авиакомпании, рейсом которой должна была лететь артистка, сообщили в самый последний момент, что система зависла и двое пассажиров не прошли традиционную процедуру регистрации. Больше ничего конкретного не сказали.

Глафира Траханова подчеркнула, что казусная ситуация с перелетом в ее жизни происходит не в первый раз. В прошлом году, девушка не смогла вылететь из Греции, но она была беременна четвертым ребенком. Вероятно, что администрация аэропорта побоялась пускать на борт самолета женщину в большим животом. Хотя роды пришли лишь через два месяца после неприятности на терминале.


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