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Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan за фотошоп её фигуры

Сегодня, 19:19

Известная актриса Лили Рейнхарт, играющая в сериале «Ривердейл» вместе с Камилой Мендес, обиделась на Cosmopolitan за фотошоп. Звезда недовольна, что ей отретушировали талию, сделав объемы меньше.

Лили Рейнхарт написала: «Мы с Камилой очень тяжело работали, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно в этих телах… Иногда это каждодневная битва. Мы чертовски могущественны, красивы и сильны... Мы не собираемся скрываться за фотошопом, чтобы соответствовать стандартам».

Лили Рейнхарт заявила, что ей отретушировали талию, а ее коллеге Камиле Мендес вовсе уменьшили объем грудной клетки, также подправили талию. Актрисы недовольны, так как их загнали в рамки общепризнанных стандартов. Видимо, Cosmopolitan, как и другие известные глянцы, не выпускает номеров без фотошопа. Зачастую, подправленные фигуры вполне устраивают звезд, которые имеют явные недостатки.


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