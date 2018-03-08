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В Челябинске прошла премьера фильма о Лидии Скобликовой

Вчера, 21:02

В Челябинске воспитанники спортшкол отметили 8 марта вместе с единственной 6-кратной олимпийской чемпионкой в истории конькобежного спорта. Лидия Павловна Скобликова посетила премьерный показ фильма «Забег».

 Премьерный показ фильма об «уральской молнии» успешно прошел в Челябинске. На мероприятии присутствовала Лидия Павловна Скобликова. Ее заслуги перед спортом неоценимые. Поскольку она стала единственной в мире 6-кратной олимпийской чемпионкой в истории конькобежного спорта.

Фильм удалось посмотреть главе Южного Урала Борису Дубровскому, олимпийской спортсменке Ольге Фаткулиной и воспитанникам спортшкол города. Ситуация с не допуском сборной России к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане Лидия Павловна прокомментировала жестко, но честно.

«Вырубили сильнейших спортсменов», - уверенна Скобликова.

Мероприятие было приурочено к празднику дня рождения Лидии Павловны и дня 8 марта.


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