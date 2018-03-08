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Опубликован ролик с лучшими кинокадрами

Вчера, 19:15

В видео использовали кадры, которые были записаны при помощи увеличительных стекол. В ролик добавили отрывки из четырех кинофильмов прошлого.

Часть киноленты Вонга Кар-Вайя «Падшие ангелы» 1995 года также вошла в видео. В фильме передним планом изображена одна из героинь. Линза, которую используют для записи дальних объектов, коверкает изображение сблизи. Режиссеры добавили в ролик кинокартину Стэнли Кубрика «Барри Линдон», которую он создал в далеком 1975. Из-за использования линзы для уменьшения изображения, создается ощущение бесполезности главного героя фильма.

Кроме вышеперечисленных фильмов, в ролик вошла кинолента «Выпускник» 1967 года, которую снял Майкл Николсон. В кадрах меняется фокус, что позволяет зрителю переключить внимание с одного героя фильма на другого.


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