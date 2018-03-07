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Съемки второго сезона «Ликвидации» начнутся в 2019 году

Вчера, 23:49

Съемки нового сезона известной киноленты под названием «Ликвидация» начнутся в следующем году. О подробностях и подготовке к съемкам детективного  киносериала рассказал продюсер кинокартины Рубен Дишдишян.

 

Рубен сообщил, что  сценарий  второго сезона «Ликвидации» уже не раз переписывали, в данный момент сценарий почти готов для съемок сериала.

Также Дишдишян добавил, что действие может проходить не в Одессе, а в другом городе и другом временном периоде. Это даст ход сюжету о потомке главного персонажа многосерийного сериала – подполковника УГРО, которого играет Владимир Машков.

Стоит напомнить, что события первого сезона детективной кинокартины проходили в городе Одесса в послевоенные годы. Главный персонаж фильма – борец с преступностью Давид Гоцман.


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