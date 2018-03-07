Фред Дерст снимет триллер с Джоном Траволтой

Вчера, 23:34

Участник музыкальной группы Limp Bizkit Фред Дерст снимет новый фильм-триллер «Лось», в котором выступит режиссером. На главную роль вокалист пригласил известного актера Джона Траволту.

Герой Траволты – типичный фанат звезды боевиков. По сценарию он начинает преследовать своего кумира, а затем заражается навязчивой идеей погубить карьеру экшн-звезды.

Фред Дерст выступил соавтором сценария, поскольку в свое время музыкант также подвергся навязчивым преследованиям фаната.

Известно, что съемки будут проходить в штате Алабама. Дата премьеры пока не назначена.

Вокалист группы Limp Bizkit уже имел режиссерский опыт. Его фильм «Образование Чарли Бэнкса» увидел мир в 2007 году. Картина имела небольшой успех, однако это не помешало музыканту снять второй фильм, вышедший в прокат в 2008 году.

Также Фред сам является режиссером большинства клипов группы.