VistaNews.ru


Фред Дерст снимет триллер с Джоном Траволтой

Вчера, 23:34

Участник музыкальной группы Limp Bizkit Фред Дерст снимет новый фильм-триллер «Лось», в котором выступит режиссером. На главную роль вокалист пригласил известного актера Джона Траволту.

Герой Траволты – типичный фанат звезды боевиков. По сценарию он начинает преследовать своего кумира, а затем заражается навязчивой идеей погубить карьеру экшн-звезды.

Фред Дерст выступил соавтором сценария, поскольку в свое время музыкант также подвергся навязчивым преследованиям фаната.

Известно, что съемки будут проходить в штате Алабама. Дата премьеры пока не назначена.

Вокалист группы Limp Bizkit уже имел режиссерский опыт. Его фильм «Образование Чарли Бэнкса» увидел мир в 2007 году. Картина имела небольшой успех, однако это не помешало музыканту снять второй фильм, вышедший в прокат в 2008 году.

Также Фред сам является режиссером большинства клипов группы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.