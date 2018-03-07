Опубликован тизер на новый фильм Томми Вайсо «Scary Love»

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На своем YouTube канале американский актер Томми Вайсо опубликовал тизер своего нового фильма «Scary Love», где он исполнит главную роль.

Худший режиссер в мире Томми Вайсо, известный создатель фильма «Комната» 2003 года, где он одновременно был режиссером, актером и сценаристом, поделился планами о съемках новой кинокартины под названием Scary Love («Страшная любовь»). Режиссером фильма стал Дженнифер Джунипер Стрэтфорд, а главную роль исполнит Томми Вайсо.

В новом фильме актер сыграет охотника за головами, живущего на развалинах индустриального мира. По сюжету, фильм поведает о наемном убийце из Лос-Анджелеса, который отправится на поиски своей давно потерянной возлюбленной. При этом, все его действия будут проходить в будущем постапокалиптическом мире, населенном множеством мутантов, уродов, каннибалов.

Продюсеры уверяют, что фильм представляет собой необычную смесь научной фантастики категории В, где зрителей ожидает множество спецэффектов, лазерных лучей, невероятных оригинальных идей.