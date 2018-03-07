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Студия Disney показала трейлер фильма о Кристофере Робине

Сегодня, 14:56

В Сети опубликовали трейлер фильма от студии Disney "Кристофер Робин". В нем Винни-Пух встретится со своим повзрослевшим другом.

По сюжету фильма У Робина, которого играет Марк Гатисс, возникли серьезные проблемы на работе, из-за которых он не может поехать со своей супругой и дочерью отдохнуть. В этот момент в парке он встречает своего давнего друга Винни-Пуха, который пришел ему помочь в решении ситуации.

Премьерный показ ленты состоится 2 августа 2018 года. Увидеть новую историю Винни смогут и российские зрители. Режиссером картины выступил Марк Фостер, который известен благодаря фильму из серии "бондианы" "Квант милосердия".


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