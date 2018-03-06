Пьяная Дженнифер Лоуренс опозорилась на церемонии вручения премии «Оскар»

Вчера, 21:03

Дженнифер Лоуренс пришла на церемонию вручения премии «Оскар» явно в неадекватном состоянии. Актриса, с бокалом спиртного в руке опозорилась, перепрыгивая через кресла зрительного зала.

Лоуренс, которая входит в число актрис «похоронивших» карьеру своего благодетеля продюсера Харви Вайнштейна, явилась на юбилейную церемонию вручения «Оскара», как некий атаман разбойников, врывающийся в таверну. Держа в руке бокал с шампанским, актриса не стала идти по проторенной недругами дорожке, а стала перелазить через кресла, чтобы занять подобающее ей место.

Конечно, это обычный звездный эпатаж. Однако после откровений невинной жертвы сексуальных домогательств, поведение актрисы наталкивает на определенные мысли. Если Лоуренс была так же раскована и «непосредственна» при общении с «приставалой» Вайнштейном, то не являлось ли ее поведение откровенной провокацией, на которую продюсер как представитель сексуального большинства не преминул откликнуться.