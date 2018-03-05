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Рейтинги «Оскара» 2018 года побили исторический минимум

Вчера, 20:58

Рейтинги нынешнего «Оскара», которые подсчитали в течение трёх первых часов церемонии, побили исторический минимум. Внимание зрителей к данной процедуре оказалось самым малым за все годы.

Предварительная информация показывает, что зрители оказались разочарованными нынешней церемонией данного действа.

Согласно первым итогам, вручению «Оскаров» уделили внимание на 16% меньше людей, чем, даже, в не самом удачном 2017 году. Не исключено, после окончательных подсчётов, этот разрыв станет ещё более существенным.

В прошлом году вручение «Оскаров» суммарно наблюдали до 32,9 млн зрителей. Это было самым низким показателем с 2008 года. Тогда этот показатель едва достиг 31,82 млн человек. 

Кинокритики полагают, на данную негативную тенденцию могло повлиять наличие двух негативов. В представленных фильмах полностью отсутствует интрига. Вторым показателям, по мнению специалистов, является проведение процедуры второй год подряд одним и тем же ведущим.

Рейтинги «Оскара» не спасли даже появление в номинациях таких популярных фильмов, как «Прочь» и «Дюнкерк».


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