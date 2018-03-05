В «Красном воробье» Дженнифер Лоуренс часто занимается сексом

Вчера, 20:05

Сара Стюарт, критик New York Post, обвиняет Дженнифер Лоуренс в частом занятии сексом в картине «Красный воробей». По мнению эксперта, триллер использовал интим в коммерческих целях.

Критик Сара Стюарт не может понять сцену, где Дженнифер Лоуренс отбилась от изнасилования со стороны одноклассника, а ее наказали тем, что заставили обнажиться перед классом и воспроизвести эту сцену. Этот момент происходил в триллере «Красный воробей», где звезда Голливуда играет российскую балерину Доминику Егорову. Премьера кино в России перенесена на 31 марта, но никто не назвал официальных причин такого решения.

Дженнифер Лоуренс все чаще стала играть главные роли в кассовых фильмах. Никто даже не подозревает, что в 14 лет будущая звезда бросила школу ради актерской карьеры. Эта история показывает, насколько важно идти к своей мечте.