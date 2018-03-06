Составлен список наиболее худших платьев на "Оскаре"

Сегодня, 04:15

На мероприятии кинопремии «Оскар» уже стали известны самые худшие платья. Так уж традиционно сложилось, что в процессе события обсуждаются не только шедевры киноискусства, но и одежда конкурсантов.

После церемонии "Оскар" стали известны подробности конкурса. Дело в том, что наряду с обсуждаемыми событиями эксперты начали говорить и о нарядах, в которых предстали кинозвезды. На сегодняшний день уже известны наиболее худшие наряды и образы. Известные актрисы предпочли наряды пооткровеннее на красной дорожке «Оскара».

По выражениям жюри, оценивающего стиль и манеру одежды, в некоторых случаях можно было судить вообще, что девушки напрочь забыли о платьях. Еще несколько лет назад возмущения дизайнеров вызвали странные платья Дженнифер Коннели и Бьйорк. Наряд первой назвали из лоскутов половой тряпки, а вторая вообще шокировала гостей платьем с картиной мертвого лебедя.