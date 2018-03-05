Кинокритик прокомментировал вручение "Оскара" фильму "Форма воды"

Сегодня, 15:40

Кинокритик Николай Никулин высказал свое мнение по поводу награждения "Оскаром" картины Гильермо дель Торо "Форма воды", как фильм года.

По словам Никулина, в сюжете киноленты суть состоит в том, чтобы воспитать в себе толерантность. Борьба главного героя за свое место в мире и негативно настроенных против него людей очень схожа с действительностью. Он отметил, что фильм является сказкой, не имеющей лишних спецэффектов и графики.

Критик также прокомментировал информацию о якобы плагиате. Напомним, сын писателя Пола Зиндела выдвинул обвинения киностудии Fox Searchlight Pictures в том, что они в основу сюжета полностью положили пьесу, которую его отец написал в 1969 году.

Никулин заявил, что в США в соблюдении авторского права относятся весьма строго, поэтому если бы фильм был плагиатом, его бы просто не пропустили в номинации кинопремии.