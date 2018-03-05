Американский фигурист-гей приехал на "Оскар" в смокинге из кожаных ремней

Сегодня, 15:00

Один из участников прошедшей Олимпиады фигурист-гей из США Адам Риппон на вручении кинопремии "Оскар" эпатировал публику смокингом из кожаных ремней.

Американский спортсмен, который после Олимпиады в Сочи признался, что является геем, неоднократно попадал на заголовки различных изданий. В этот раз Риппон поразил публику, явившись на 90-ю церемонию "Оскар" в смокинге, сделанном из кожаных ремней. Разумеется, таким образом он привлек внимание журналистов и фотографов. Автором такого необычного костюма выступил директор Moschino Джереми Скотт.

На мероприятие Риппон приехал со своей подругой, тоже фигуристкой из США, Мираей Нагасу. Она вместе с Адамом выступала в команде фигуристов США, занявшей третье место на Олимпийских играх в Пхенчхане.