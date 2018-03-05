На церемонии вручения «Оскара» шутили про Путина

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В Лос-Анджелесе на юбилейной 90-й церемонии вручении премий «Оскар» не смогли обойтись без шуток про Россию вообще и президента Владимира Путина, в частности. Ведущий мероприятия Джимми Киммел сострил по поводу российского лидера, вручая статуэтку создателям фильма «Икар».

Фильм «Икар», повествующий о применении допинга в международном спортивном движении, а особенно в России, совершенно предсказуемо стал номинантом, а затем и победителем премии Американской академии киноискусства. Ведущий церемонии, вручая «Оскара» создателям ленты, шутливо выразил уверенность, что в эти выборы киноакадемиков Путин уж точно не вмешивался. Намек на существующую «утку» о влиянии России на президентские выборы в США был очевиден и вызвал веселье у присутствующих.

Тем не менее, многие кинокритики отмечают, что фильм «Икар» из-за его явной конъюнктурности никак не соответствует требованиям Академии. Во-первых, проведенное расследование было предвзятым. Во-вторых, оно основывалось только на голословных показаниях неадекватного перебежчика Григория Родченкова, не подтвержденных ни одним реальным доказательством.