VistaNews.ru


Под Новосибирском идут съемки сериала про спасателей

Вчера, 22:37

Сериал про спасателей снимают в Новосибирске. Съемки проходят на выезде в Кемерово.

Как стало известно, в кинопроекте снимаются сами представители МЧС, все истории основаны на реальной жизни. Помимо того, спасатели также выступают в качестве сценаристов в сериале.

Режиссером является житель Новосибирска Виктор Першин, обладающий одной наградой, полученной в МЧС. Ее он заслужил за работу над фильмом «Настоящий герой», один из эпизодов которых появился в середине осени прошедшего года. В каких еще населенных пунктах состоятся съемки, не сообщается. К тому же, у ленты нет рабочего названия, известно, что одна серия станет длиться десять минут, а сам сериал покажут по ТВ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.