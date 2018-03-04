Под Новосибирском идут съемки сериала про спасателей

Вчера, 22:37

Сериал про спасателей снимают в Новосибирске. Съемки проходят на выезде в Кемерово.

Как стало известно, в кинопроекте снимаются сами представители МЧС, все истории основаны на реальной жизни. Помимо того, спасатели также выступают в качестве сценаристов в сериале.

Режиссером является житель Новосибирска Виктор Першин, обладающий одной наградой, полученной в МЧС. Ее он заслужил за работу над фильмом «Настоящий герой», один из эпизодов которых появился в середине осени прошедшего года. В каких еще населенных пунктах состоятся съемки, не сообщается. К тому же, у ленты нет рабочего названия, известно, что одна серия станет длиться десять минут, а сам сериал покажут по ТВ.