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Авторы "Нелюбви" рассказали о шансах взять "Оскар"

Вчера, 20:41

Российская кинокартина «Нелюбовь» имеет все шансы на «Оскар», но в конечном счете результат может оказаться неожиданным. Так считает продюсер ленты Александр Роднянский.

«Нелюбовь» номинируется на премию в категории лучшего фильма на зарубежном языке и она является наиболее непредсказуемой. Фильм очень понравился американским журналистам, но в данном случае стоит отметить один фактор - фактор России. По словам Роднянского, в настоящее время в США РФ является не самой популярной страной и это тоже некоторого рода влияние. При этом создатели «Нелюбви» не теряют надежды, надеясь, что их фильм все-таки одержит победу.

Большая часть критиков голосует за ленту «Фантастическая женщина». Данный проект увлекателен и лиричен, при этом соответствует под общественное настроение, связанное с трансгендерами.


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